Imagens mostram carro de Marielle sendo seguido por 2 veículos

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro em que estava a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, assassinados na quarta-feira no Rio de Janeiro, foi seguido por dois outros veículos antes do ataque. A filmagem, exibida no Jornal Nacional, da TV Globo, registrou o momento em que dois carros da cor prata passam por uma via pouco depois das vítimas. As imagens foram entregues à polícia e serão usadas na investigação.

Outro registro obtido pela TV Globo mostrou Marielle entrando no carro depois de sair de um encontro de mulheres negras, na Lapa. Logo depois que a vereadora entra e Anderson dá a partida, o veículo que estava estacionado atrás também sai.

O trajeto entre o local do encontro e a cena do crime, no bairro do Estácio, região central do Rio, foi de cerca de quatro quilômetros. Marielle e Anderson foram mortos a tiros. A assessora da vereadora, que estava a seu lado no banco de trás, sobreviveu.

As investigações já determinaram que a munição usada no crime pertence a um lote destinado à Polícia Federal de Brasília em 2006 e que foi roubado. Balas do mesmo lote também foram usadas na chacina que deixou 17 mortos na Grande São Paulo, em 2015.