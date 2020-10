Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio, é atingido por incêndio

Atualizado em 27 out 2020, 12h36 - Publicado em 27 out 2020, 11h51

Por Jana Sampaio - Atualizado em 27 out 2020, 12h36 - Publicado em 27 out 2020, 11h51

Eram cerca de 9h30 da manhã quando começaram os primeiros sinais de incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O fogo começou no almoxarifado da unidade de saúde, próximo à enfermarias e salas de radiologia, no subsolo. Ao todo, 200 pacientes foram resgatados do prédio 1 e transferidos para outras alas e hospitais próximos. Os doentes acabaram retirados em macas e levados para um galpão em frente ao hospital.

Depois que o prédio foi evacuado, as equipes trabalharam para retirar equipamentos e documentos. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Lauro Boto, as chamas foram controladas e agora 90 militares de cinco quartéis atuam no rescaldo dessa operação.

Nas redes sociais, o governador em exercício, Claudio Castro, atualizou a situação do incêndio. “De Brasília acompanho o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso. Equipes do Corpo de Bombeiros dos quartéis da Ilha do Governador, São Cristóvão, Penha e Central atuam em conjunto para combater as chamas e resgatar pacientes. Não há vítimas fatais”, postou.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) também se manifestou em sua conta no Twitter: “Tristeza em ver o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso. Espero que todos pacientes e trabalhadores sejam retirados em segurança e que todas as vidas sejam salvas”, disse.

O Hospital Federal de Bonsucesso é uma referência no estado do Rio e realiza cerca de 15 000 consultas, 1 300 internações, 1 200 atendimentos de emergência e 120 000 exames laboratoriais todos os meses, segundo o site da instituição. Por lá, 2 000 pessoas, entre funcionários e pacientes, circulam todos os dias.