Homem que fez refém em shopping em São Paulo se entrega à Polícia

O homem que fez um refém dentro de uma loja do Shopping Pátio Paulista, na região central de São Paulo, se entregou por volta das 14h30. A vítima, um homem, foi libertada sem ferimentos e seguiu para o 78º Distrito Policial para prestar depoimentos.

O agressor estava armado com uma faca e as negociações foram conduzidas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele também foi encaminhado para o 78º DP.

A PM foi chamada às 11h41 e, segundo segundo sua assessoria, o agressor entrou na loja Polishop com uma faca e manteve a vítima dentro de uma sala no estabelecimento.

De acordo com a assessoria de imprensa do shopping, a loja foi esvaziada após a invasão e equipes de saúde acompanhavam os desdobramentos no local.

Pelo menos quatro viaturas da PM foram deslocadas até o shopping, que permaneceu aberto ao público. O corredor onde acontecia a ocorrência foi isolado, mas já está liberado, segundo a assessoria do shopping — apenas a loja permanecerá fechada até o fim do dia.

“O Shopping Pátio Paulista lamenta o ocorrido e está à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o assunto, reforçando o seu compromisso de oferecer um serviço de qualidade e garantindo todo o conforto e segurança aos seus frequentadores”, diz nota do estabelecimento.