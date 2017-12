Homem é preso após esfaquear PM na Avenida Paulista

Um homem foi preso após tentar agredir pedestres e dar uma facada em um policial militar na avenida Paulista, na madrugada desta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o homem estava visivelmente alterado e teria tido um surto psicótico. Ele estava armado com uma barra de ferro e com uma faca.

No momento do chamado, ele tentava danificar carros que passavam pela avenida, localizada na região central de São Paulo, e depredar uma loja de roupas nas proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Agentes da polícia o abordaram. Nesse momento, um dos policiais levou uma facada e teve lesões leves. O PM foi enviado ao pronto socorro do Hospital das Clínicas, foi liberado e passa bem. O caso foi encaminhado para o 78º Distrito Policial, nos Jardins.

Afastamentos

Agentes da Polícia Militar em São Paulo têm vivido situações como essas em uma frequência crescente. A cada dois dias, segundo dados da PM, sete policiais feridos são afastados do trabalho no estado de São Paulo.

De acordo com levantamentos das juntas médicas da polícia, 249 policiais ficaram incapacitados para o trabalho de 2015 a junho de 2017 – são 7,9% do total de 3.131 homens que obtiveram licenças médicas no estado principalmente em razão de acidentes, ferimentos com armas de fogo e armas brancas.

Os afastamentos por acidentes deixaram os policiais de trinta a noventa dias longe do trabalho, em média. Já entre os que foram vítimas de disparos de armas de fogo, a média de afastamento é de 45 dias.