Chefe de cartório no Rio é preso tentando subornar polícia

Um tabelião responsável pelo 10º Ofício de Notas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso na tarde desta quinta-feira (14) depois de tentar subornar policiais civis para fugir de uma investigação sobre fraudes em cartórios. Casemiro Silva Netto, de 73 anos, foi detido em flagrante enquanto tentava entregar a uma policial civil 15 000 reais em dinheiro. A ação foi acompanhada pela polícia e pelo Ministério Público.

O cartório chefiado por Casemiro é alvo de um inquérito policial que corre em sigilo na 58º DP. Segundo a polícia, com a conivência do cartório, os investigados usavam documentos de pessoas mortas para transferir imóveis para laranjas e, assim, vendê-los a terceiros, dando ares de legalidade ao esquema criminoso.

Diante das buscas em seu cartório, Casemiro passou a insinuar aos policiais que ofereceria suborno para, segundo ele, “resolver o problema”. Em um encontro armado e filmado pela polícia, o tabelião chegou a oferecer 40 000 reais ao delegado Adriano França, que comanda as investigações. Para garantir a prisão em flagrante, a polícia marcou um segundo encontro, no qual caberia à Casemiro entregar a primeira parcela do “acordo”, no valor de 15 000.