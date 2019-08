Homem armado faz reféns em ônibus na Ponte Rio-Niterói

A Ponte Rio-Niterói está interditada no sentido Rio de Janeiro desde as 6h desta terça-feira 20. Diversas viaturas da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, além de ambulâncias, fazem cerco a um ônibus. Ao menos um homem armado está dentro do veículo, fazendo passageiros reféns.

Segundo a Globo News, três pessoas já foram liberadas de dentro do coletivo, mas não há informações sobre o número de passageiros que permanecem sob ameaça.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias do caso. O ônibus pertence à viação Galo Branco, empresa de São Gonçalo.

(Mais informações em instantes)