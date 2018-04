Homem armado faz refém dentro de loja em shopping de São Paulo

Um homem armando mantém um refém dentro de uma loja do Shopping Pátio Paulista, na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, segundo informações da Polícia Militar.

A PM foi acionada às 11:41 da manhã e o Grupo de Ações Táticas Especiais foi até o local para negociar a rendição e a libertação do refém — a negociação ainda está em curso.

De acordo com a assessoria de imprensa do shopping, um homem invadiu a loja, que foi esvaziada, e há equipes de saúde no local.

Segundo a assessoria da PM, o agressor entrou na loja Polishop com uma faca e a vítima é mantida dentro de uma sala do estabelecimento.

Pelo menos quatro viaturas da PM foram deslocadas até o shopping, que segue aberto ao público — apenas o corredor onde acontece a ocorrência foi interditado e as lojas vizinhas, fechadas.