‘Guru’ bolsonarista, Olavo de Carvalho tem alta hospitalar do InCor

Dez dias depois de dar entrada com crise de angina, o escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, teve alta na manhã deste domingo, 18, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina na USP. De acordo com o boletim da unidade de saúde, ele precisará fazer repouso domiciliar, sob orientação médica, e aguardar para dar continuidade ao tratamento urológico.

Morador do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, há 16 anos, Olavo de Carvalho sofreu um mal estar súbito durante o voo e teve que ser levado de ambulância ao InCor ao desembarcar na capital paulista no último dia 8 de julho.

Em nota, o hospital disse que o escritor “foi submetido a tratamento medicamentoso para compensação cardíaca, assim como à cirurgia de revisão da operação da bexiga a que ele foi submetido em maio deste ano, nos Estados Unidos”.