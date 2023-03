Greve de metroviários paralisa quatro linhas em São Paulo

Quatro linhas do metrô de São Paulo são afetadas pela greve dos metroviários, na manhã desta quinta-feira, 23. Em assembleia realizada na noite de quarta, trabalhadores do setor decidiram pela paralisação, que afeta as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, e o monotrilho linha 15-Prata. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás funcionam normalmente, bem como todas as linhas da CPTM.

Devido à paralisação, o rodízio municipal de veículos foi suspenso na capital paulista. A Zona Azul e o veto de carros comuns circularem nos corredores de ônibus continuam valendo.

Por volta das 8h30 desta quinta, o metrô disse aceitar a proposta dos trabalhadores de liberar as catracas das estações, desde que a operação volte ao normal. Desta forma, as linhas voltariam a funcionar, mas ainda com os metroviários ainda em protesto. Até as 9h, as estações seguiam fechadas.

“O Sindicato dos Metroviários vem tentando negociar com o governo desde o início do ano, inclusive com mediação do TRT [Tribunal Regional do Trabalho]. Além dos problemas de falta de funcionários e de investimentos, o governo deixou de pagar a Participação nos Resultados da categoria nos últimos três anos”, diz nota divulgada pelo sindicato.

Segundo a instituição, a categoria está disposta a negociar a qualquer momento para buscar um acordo. Os trabalhadores propuseram, como alternativa à greve, trabalhar normalmente, mas com as catracas abertas, ou seja, sem cobrança de passagem. “Se o governo concordar, os trabalhadores estão dispostos a protestar trabalhando com as catracas abertas para que a luta dos metroviários não cause transtorno à população”.

O metrô informou que vai acionará um plano de contingência para minimizar os efeitos da paralisação, que causa transtorno na capital paulista desde o início da manhã, “possibilitando o funcionamento de trechos importantes do sistema. O Metrô lamenta a decisão do Sindicato de punir a população, paralisando o serviço essencial de transporte”, disse a companhia nas redes sociais.

Justiça aceita liberar catracas

O TRT indeferiu liminar, a pedido do metrô, para fixar um quantitativo mínimo de funcionamento dos trens em caso de greve. Na decisão, foi acatada a liberação das catracas, método proposto pelo sindicato dos trabalhadores para afastar a possibilidade de danos à população.

“Segundo a juíza relatora da decisão, Eliane Aparecida da Silva Pedroso, dessa forma não ocorre diminuição da oferta dos serviços de transporte à comunidade, diferentemente do que foi proposto pelo sindicato patronal. Na opinião da magistrada, greve é um incômodo e tem o objetivo de mobilizar a sociedade em torno das exigências e necessidades de uma coletividade”, afirma comunicado do TRT.

(com Agência Brasil)