Grávida de oito meses é baleada na cabeça no Rio de Janeiro

Uma grávida de oito meses foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Michelle Ramos da Silva Nascimento, de 33 anos, estava com o marido quando dois bandidos atiraram contra o veículo em que eles estavam. O estado de saúde dela é gravíssimo.

De acordo com informações do inspetor Marcelo, da 54ª delegacia de polícia de Belford Roxo, os homens atiraram antes mesmo de anunciarem o assalto. O disparo atingiu o rosto de Michelle. Segundo o inspetor, os dois fugiram e a polícia ainda vai colher o depoimento do marido da grávida.

Michelle foi encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde uma cesárea foi realizada para tentar salvar o bebê. O menino nasceu e foi transferido para a maternidade, onde se encontra em estado grave.