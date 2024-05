Grávida de 7 meses, Miss Brasil 2008 está entre desaparecidos no Sul

Há três dias, parentes e amigos procuram por Natália Anderle, Miss Brasil 2008. Aos 37 anos e grávida de 7 meses, ela está entre as 67 pessoas desaparecidas em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Natália mora nos Estados Unidos e estava no Brasil para visitar a família em Roca Sales, a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, e ter o bebê na sua cidade natal.

De acordo com as primeiras informações, a ex-miss viajou para Roca Sales sem o marido, o americano Eric Thornton, que ficou nos Estados Unidos. Sua última postagem nas redes sociais data do dia 30 de abril, em que ela relata o desaparecimento da cachorrinha de seu irmão em uma propriedade rural no município, por conta da enchente.

Roca Sales, no Vale do Taquiri, no interior do Rio Grande do Sul, é uma das regiões severamente castigadas pelos temporais. Na noite desta sexta, 3, o prefeito Amilton Fontana (MDB, disse que “em torno de 15 pessoas estavam soterradas” na localidade. De acordo com informações de representantes da Defesa Civil local, o marido de Natália também não consegue contato com parentes da modelo há três dias. Equipes de socorro trabalham na região em busca de Natália e de outros desaparecidos na região.

Continua após a publicidade

Amiga da ex-miss, Bruna Felisberto contou que Natália e a família tentaram sair da cidade após as águas invadirem a casa onde estavam. “A ponte, acho que estava inundada ou tinha sido destruída, estava interditada, eles não conseguiram sair da cidade. Voltaram para a fazenda, que estava alagada e tinham morrido os animais inclusive. Eles estavam isolados no segundo andar”, relatou. Bruna contou ainda que o município para onde a amiga foi se encontra em situação muito difícil, toda destruída. “Casas soterradas, desabamentos. A fazenda fica próximo a uma das vertentes do rio, um lugar que enche bastante. A gente tá tentando resgate de barco, helicóptero, mas ninguém consegue contato com ninguém”, completou.

De origem humilde, Natália é filha de agricultores. Antes de ser eleita Miss Brasil 2008, morou com a família em Encantado, cidade vizinha a Roca Sales, que também fica no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelos temporais. Ao vencer o concurso, a modelo, que chegou a trabalhar como doméstica e em uma clínica de estética, ela investiu junto com um irmão em negócios na área de construção civil e agropecuária.