Governo limita entrada de estrangeiros de países da Europa e da Ásia

Nesta quinta 19, em portaria publicada no Diário Oficial da União, o Governo Federal anunciou a restrição da entrada de passageiros estrangeiros via aérea vindos de países da Europa e da Ásia. A decisão para frear as contaminações por coronavírus vale a partir do dia 23 e dura um mês.

Os países atingidos são China, membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia.

A restrição de entrada no Brasil não se aplica aos nativos, imigrantes com prévia autorização de residência, profissionais estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional; funcionários estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro; estrangeiros que se enquadrem na hipótese de reunião familiar com cidadão brasileiro nato ou naturalizado que se encontre em território nacional; estrangeiros cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do interesse público; estrangeiros portadores de Registro Migratório Nacional; ou de cargas.

Assinam o texto os ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil), Sergio Moro (Justiça), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).