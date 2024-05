Governo libera mais R$ 6,7 bilhões para importação de arroz

Ao todo, foram liberados R$ 7,2 bilhões para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro que serão vendidas ao consumidor pelo preço tabelado de R$ 4 por quilo

O presidente Lula assinou, na sexta-feira, 24, a Medida Provisória (MP) que libera 6,7 bilhões de reais para a comprar arroz importado. A iniciativa visa equilibrar a oferta e a demanda por arroz em todo o país, já que a tragédia climática no Rio Grande do Sul afetou a produção e escoamento do cereal. O estado é responsável por cerca de 70% da produção do arroz no Brasil.

Os estoques serão adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e enviados diretamente a supermercados das regiões metropolitanas com o preço tabelado de R$ 4 por quilo. Ao todo, o governo já liberou 7,2 bilhões de reais para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro, informa a Secom.

Na última segunda-feira, 20, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a proposta de zerar o imposto de importação de três tipos de arroz até 31 de dezembro. Atualmente, a maior parte das importações de arroz no Brasil vem do Mercosul, que já não paga tarifa de importação. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a nova redução abre caminho para a compra de outros grandes produtores, como a Tailândia. O país asiático era responsável por 18,2% das importações brasileiras do cereal até abril deste ano.

