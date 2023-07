Governo leva afegãos de Guarulhos para hospedagem no litoral de SP

Cerca de 150 imigrantes afegãos que dormiam provisoriamente no aeroporto de Guarulhos foram transferidos para a Colônia de Férias do Sindicato dos Químicos, em Praia Grande (SP), em missão coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o governo de São Paulo, prefeituras e organismos multilaterais.

Lá, receberão atendimento médico, alimentação e espaço para repouso. Não há prazo definido para a permanência do grupo de refugiados no local.

A Colônia de Férias do Sindicato dos Químicos possui 50 apartamentos com cozinha, fogão, geladeira, microondas, dois beliches, ventilador, banheiro e televisão. Nas áreas comuns há jardim, piscina, uma grande área de convivência, espaço para tratamento de saúde e promoção de refeições.

A transferência foi fruto de parceria da Secretaria Nacional de Justiça com o governo de São Paulo, prefeitura de Guarulhos, prefeitura de Praia Grande, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Cáritas e outras entidades da sociedade civil envolvidas com a temática.

“Após uma série de encontros e negociações, a Secretaria Nacional de Justiça, juntamente com seus parceiros, encontrou local adequado para colocar em prática essa ação e retirar o grupo de famílias refugiadas que estavam alojadas de forma precária no aeroporto e que viviam em situação delicada em seu país de origem”, afirmou o assessor da Senajus, Rodrigo Portella.