Governo anuncia restrição de voos do Santos Dumont

Marcio França, ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, assinou nesta quinta-feira, 10, uma portaria que limita a quantidade de voos que saem e chegam ao aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O documento prevê que apenas viagens com distâncias menores de 400 quilômetros podem ser feitas a partir do local.

A decisão faz parte de um plano de migração de voos do aeroporto da zona central para o aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte. Enquanto o primeiro passa por uma crise de superlotação, o outro tem operado com 20% de sua capacidade.

“Encontramos um formato jurídico para dar lastro a essa decisão, para que a gente possa voltar a ter no Galeão muitos voos e volte a ter no Galeão o maior aeroporto do Brasil”, disse França ao assinar a portaria.

Lula não negou que a mudança incomodará uma parcela da população. “Não é preciso ser engenheiro, ou gestor como se fala muito na moda, para saber que não tem sentido o aeroporto do Galeão ficar paralisado porque as pessoas, por comodidade, preferem viajar pelo Santos Dumont”, declarou.

A portaria passa a valer a partir de 2 de janeiro de 2024. Só a ponte-aérea de Congonhas, em São Paulo, continuará na rota do Santos Dumont no primeiro momento. Os voos internacionais, independentemente da distância, migrarão para o Tom Jobim.

Continua após a publicidade

Siga