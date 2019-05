Governador Witzel participa de ação da polícia em Angra dos Reis

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSL) participou no sábado 4 de uma ação da Coordenadoria de Recurso Especiais, o Core, da Polícia Civil, em diversas comunidades de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

De acordo com nota oficial da polícia, divulgada após a ação, o objetivo da operação foi “para reconhecimento de áreas atingidas pela criminalidade em Angra dos Reis”. “A medida visa estruturar ações de impacto na segurança pública da região”.

O prefeito de Angra, Fernando Jordão (MDB), e o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga, acompanharam Witzel e os agentes da polícia na aeronave utilizada na ação.

Em sua conta no Twitter, o governador postou um vídeo dentro de um helicóptero e escreveu: “Estou, neste momento, sobrevoando uma das áreas mais perigosas de Angra dos Reis, onde iniciamos uma operação da equipe do CORE. Ao meu lado, estão o prefeito Fernando Jordão e o secretário estadual de Polícia Civil, Marcus Vinícius”.

1. Estou, neste momento, sobrevoando uma das áreas mais perigosas de Angra dos Reis, onde iniciamos uma operação da equipe do CORE. Ao meu lado, estão o prefeito Fernando Jordão e o secretário estadual de Polícia Civil, Marcus Vinícius. pic.twitter.com/vSXqzswMdg — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 4, 2019

E no segundo post sobre o assunto, completou: “Trazer de volta a paz para os moradores do Rio é meu principal desejo. Por isso trabalhamos incansavelmente em busca de segurança para todos”.