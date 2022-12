Governador reeleito do Rio é alvo de pedido de cassação

A pouco mais de duas semanas de iniciar seu segundo mandato, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e toda sua chapa à releição foram alvo nesta quarta-feira (14) de pedido de cassação e inelegibilidade, feito pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio. A acusação é de conduta vedada a agente público e de abuso de poder político e econômico nas contratações secretas para a Fundação Ceperj e para programas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em ano de eleição.

Além de Castro, o vice eleito, Thiago Pampolha; o deputado eleito Rodrigo Bacellar (PL), secretário estadual de Governo, e mais nove pessoas estão também na lista. A representação indica ainda que seis secretários e ex-secretários do governador se beneficiaram da contratação secreta de dezenas de cabos eleitorais. Bacellar é cotado para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Rio. A ação foi ajuizada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio.

As investigações apontaram que foram sacados recursos na “boca do caixa” em redutos eleitorais dos investigados. Além disso, 13 dirigentes de diretórios nacionais e 30 de diretórios estaduais de partidos sacaram recursos. De acordo com os investigadores, a existência de quase 15 mil CPFs de pessoas inscritas no Auxílio Brasil sugere “ter havido contratação em massa de pessoas vulneráveis”. O total de recursos retirados no banco, em espécie, foi de R$ 226,5 milhões apenas nos primeiros sete meses de 2022. Em depoimento, contratados pelo Ceperj confirmaram atuar como cabos eleitorais.