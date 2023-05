Google tira do ar jogo “Simulador de Escravidão”

Envolta em polêmicas nas últimas semanas após ofensivas contra o Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como Projeto de Lei das Fake News, a Google voltou de novo a ser punida pela arena da opinião pública após surgirem denúncias contra o jogo “Simulador de Escravidão”, o qual o jogador emulava ser um dono de pessoas escravizadas. Dentro das opções, era possível torturar e usar da mão de obra de pessoas negras para conquistar dinheiro dentro do jogo.

Antes de ser excluído, o aplicativo, que constava na loja Play Store, da Google, contou com mais de mil downloads desde o dia de seu lançamento, no início desta semana. A produtora do game, MagnusGames chegou a definir que o “Simulador de Escravidão” era um “jogo criado para fins de entretenimento” e que condena a escravidão no mundo real.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB), relator do “PL das Fake News”, que busca regular os espaços públicos digitais e atuação das bigtechs no controle das publicações, aproveitou da polêmica para defender o PL como forma de frear o surgimento de conteúdos e aplicações que infrinjam os direitos humanos. “A regulação das plataformas digitais é um imperativo da civilização contra a barbárie”, escreveu em seu perfil do Twitter.

Em nota, a Google disse a VEJA que o aplicativo foi removido da loja. “Temos um conjunto robusto de políticas que visam manter os usuários seguros e que devem ser seguidas por todos os desenvolvedores. Quando identificamos uma violação de política, tomamos as ações devidas”, ressaltou a assessoria da empresa.

🚨URGENTE! DENÚNCIA CHOCANTE! A Play Store, loja de aplicativos do Android, tem um "jogo" chamado SIMULADOR DE ESCRAVIDÃO, no qual a "brincadeira" consiste em comprar, vender, açoitar pessoas negras escravizadas. É desumano, nojento, estarrecedor. É CRIMINOSO! 👇🏿 A @unegrobrasil… pic.twitter.com/QHi8oaaSOi — Orlando Silva (@orlandosilva) May 24, 2023