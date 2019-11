Frente fria e chuva vão trazer queda de temperaturas no Sudeste

Uma frente fria que chega ao litoral do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, 6, estimulará a ocorrência de fortes chuvas em quase toda a região Sudeste do país. Segundo informações do Climatempo, o contraste entre o forte aquecimento e as áreas de instabilidade vão espalhar nuvens carregadas pelos estados que podem provocar pancadas de chuva de forte intensidade.

Mesmo com a chegada da frente fria, o tempo quente e úmido ainda será predominante nos estados — mas o calor vai diminuir um pouco a partir de quarta-feira, quando a máxima prevista para São Paulo será de 24°C. Na cidade, as chuvas ocorrerão no período da tarde e da noite, com as menores temperaturas ocorrendo à noite. As mínimas devem variar entre 18°C e 17°C até o fim de semana.

No Rio de Janeiro, a nebulosidade aumentará a tarde e tem previsão de pancadas de chuva a partir deste período, mas não deve chover no Norte Fluminense. Em Minas Gerais, o sol é forte durante o dia mas a chuva moderada é esperada à tarde e à noite no sul, no Triângulo Mineiro, em Belo Horizonte, na Zona da Mata e no Alto Paranaíba.

O norte e o leste de Minas devem ficar sem chuva, ainda de acordo com o Climatempo. O tempo seco predominará no Espirito Santo e não há previsão de chuva para o norte do estado. A tendência é que chova durante esta semana. Os ventos quentes provenientes da região Norte do Brasil vão manter o ar bastante aquecido na maior parte do dia.