Frederick Wassef deixa defesa de Flávio Bolsonaro

O advogado criminalista Frederick Wassef deixa a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso do suposto esquema de “rachadinha” que teria funcionado em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O anúncio foi feito pelo senador neste domingo, dia 21, e ocorre três dias após o seu ex-assessor Fabrício Queiroz ter sido preso em um imóvel de Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo.

“A lealdade e a competência do advogado Frederick Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado”, escreveu Flávio, enfatizando que o defensor não cometeu nenhuma irregularidade em abrigar Queiroz em sua casa.

Investigado por ser o operador financeiro do esquema criminoso, Queiroz foi preso na última quinta-feira, dia na operação batizada de “Anjo”. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi montada uma “complexa rotina de ocultação do paradeiro” do ex-assessor por uma pessoa de “notório poder de comando” que era chamada pelo codinome “Anjo”.

Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que é “vítima” de uma “campanha de difamação” de um grupo político, cujo objetivo é “recuperar o poder que perderam na última eleição”. “Apesar dos incessantes ataques à sua imagem, Flávio Bolsonaro continua a acreditar na Justiça. Ele reafirma inocência em qualquer das acusações feitas por seus inimigos e garante que seu patrimônio é totalmente compatível com os seus rendimentos”, escreveu o senador.