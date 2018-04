Foto de Lula que viralizou é de jovem de 18 anos

O jovem fotógrafo Francisco Proner Ramos, de 18 anos, é o autor da imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo carregado por uma multidão em São Bernardo do Campo.

A foto viralizou na tarde em que o petista foi preso. O clique foi feito após o discurso do ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando Lula anunciou que se entregaria à Polícia Federal.

Ramos é colaborador do coletivo Farpa e enteado de Chico Buarque. O cantor é namorado da mãe do jovem fotógrafo, a professora de Direito da UFRJ Carol Proner, segundo o jornal O Globo.

O jovem postou uma foto ao lado do ex-presidente na última sexta-feira.

Lula chegou a Curitiba na noite de sábado e foi levado de helicóptero para a Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense, onde vai começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado no processo do tríplex no Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.