Fórum debateu ações para proteção da infância

Organizado pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal, o 4º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de setembro, apresentou as inovações na assistência a crianças e adolescentes. José Luiz Setúbal, presidente da fundação, abriu a rodada de palestras ao resumir o panorama: “Observamos um conjunto de más notícias, com aumento nas taxas de mortalidade; epidemia de zika marcando de forma indelével o futuro das crianças afetadas; a diminuição da cobertura vacinal e a volta de doenças; o mapa da violência apontando que 70% das mulheres estupradas têm menos de 17 anos; e o crescimento da taxa de suicídio entre adolescentes”, listou.

Os números apresentados por Sandra Grisi, chefe da pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, confirmam o cenário. Se nos últimos 30 anos vivemos um período em que a mortalidade infantil caiu de 90 por 1 000 nascimentos para 14 por 1 000, de 2015 para 2016 as mortes neonatais subiram, sobretudo por problemas respiratórios (50,5%) e desnutrição (32,2%). A elevação se deu também entre as crianças de 1 mês a 4 anos, com 89% a mais de óbitos por infecções. Diante de um quadro tão desolador, no debate entre os representantes dos dos candidatos à Presidência, a liberação de mais recursos para a saúde infantil gerou discussões acaloradas. No fórum, outro assunto importante foi debatido: o sobrepeso infantil que traz uma bagagem de doenças e aumenta o risco de mortalidade.

Para saber um pouco mais do que aconteceu por lá, assista: