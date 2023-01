Flávio Dino autoriza uso da Força Nacional contra protestos na Esplanada

Na noite deste sábado, 7, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, assinou uma portaria permitindo o uso da Força Nacional (FN) na Esplanada dos Ministérios, localizada em Brasília. A finalidade é desmobilizar protestos antidemocráticos de bolsonaristas inconformados com a derrota do ex-presidente nas urnas.

O uso da FN está previsto para os dias 7, 8 e 9 de janeiro. “Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O ministro informou que, desde cedo, está em contato com os diretores-gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para definir providências sobre o que chamou de “atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil”.

Na noite de sexta, vídeos publicados nas redes sociais mostram uma grande mobilização de pessoas interrompendo o trânsito na via de acesso ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nas imagens, as pessoas se identificam como parte de grupos que não aceitam o resultado das eleições presidenciais de outubro passado e pedem a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.