Filho de Lula fala sobre novo desafio: o campeonato amazonense de futebol

Em entrevista a um programa esportivo do Amazonas concedida nesta semana, Luis Cláudio da Silva, um dos filhos do presidente Lula, deu detalhes de como tem sido seu trabalho como diretor do Parintins Futebol Clube, time que disputa a primeira divisão do campeonato amazonense.

Em sua participação no programa “Fora de Série”, veiculado pelo Youtube, o filho do presidente disse que decidiu assumir o posto depois de conhecer Sung Un Song, fundador do grupo Digitron, empresa que fabrica componentes eletrônicos na Zona Franca de Manaus. O time, fundado em 2021, tinha sede na cidade de Parintins, uma região de difícil acesso e que, na avaliação de Luis Cláudio, dificultava a logística para os jogadores.

“Foi quando a gente optou em vir para cá, trazendo o time para perto de Manaus”, contou o filho do presidente. Atualmente, a sede do Parintins FC é na cidade de Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros da capital amazonense. A escolha da cidade não foi por acaso. O motivo foi a dificuldade da dupla em encontrar estádios disponíveis na região que pudessem servir de sede do clube.

Por meio de um outro amigo que Luis Cláudio, ele e Song foram apresentados ao prefeito de Rio Preto da Eva,Anderson Sousa (União Brasil). “Esse amigo disse que tinha um prefeito no interior que investiu muito em futebol no passado. Foi quando conheci o Anderson. Pouco depois, ele fez a reforma no estádio. Todo ano ele tem ajudado um pouquinho mais com a reforma do estádio, agora colocou iluminação”, explicou.

Filho de Lula e dona Marisa Letícia, ex-mulher do presidente, Luis Cláudio é formado em educação física e fez cursos de gestão e marketing esportivo. Chegou a trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians e na base do São Paulo. No passado, Luis Cláudio e suas empresas chegaram a ser investigados no âmbito da Lava-Jato e da Operação Zelotes. Ele era dono de uma empresa que organizava torneios de futebol americano no Brasil.

O Parintins já disputou duas partidas pelo campeonato amazonense, venceu ambas e é líder do seu grupo.