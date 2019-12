Feriado de Réveillon terá calor e pancadas de chuva pelo Brasil

A chegada do verão ao hemisfério sul trouxe muito sol e calor para o território brasileiro, mas também algumas pancadas de chuva. O ar quente e úmido estimula a formação de nuvens carregadas — e não será diferente nos últimos dias de 2019. Segundo a previsão do Climatempo, o feriado de Réveillon terá temperaturas altas e chuvas no período da tarde e da noite pelo país.

As pancadas de chuva mais fortes ocorrerão no centro-norte do país. Entretanto, não há chances de chover na virada para 2020 em Sul, Sudeste e algumas capitais no Nordeste. Já no Centro-Oeste e no Norte, poderá chover nas últimas horas do ano.

Confira a previsão nas regiões brasileiras, segundo o Climatempo:

Sul

Na região Sul, os últimos dias do ano serão quentes e as condições para a chuva aumentarão no dia 30 de dezembro. Ao longo do dia 31, nuvens carregadas aparecerão sobre todos os estados da região, mas as pancadas de chuva não devem se prolongar por muitas horas — e não deve chover na hora da virada do ano. A noite será quente e abafada.

Publicidade

Sudeste

No Sudeste, o ar quente predominará e, por isso, nuvens carregadas se formarão. No dia 31, o sol aparecerá forte, mas pancadas de chuva podem acontecer na parte da tarde. A chance de chover na virada para 2020 não é alta na região. Em geral, a noite permanecerá quente e com algumas nuvens, sem chuva.

Nordeste

O tempo seco perde força no Nordeste e as condições de chuva aumentam. No último dia do ano, há previsão de chuva nos estados nordestinos, no interior e no litoral. Em Fortaleza, Teresina e São Luís, o risco de chover na virada é alto. Nas capitais Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador a chance de chuva é baixa na virada.

Centro-Oeste

Nuvens carregadas continuam a se formar e provocarão pancadas de chuvas com raios nos próximos dias no Centro-Oeste. No dia 31, o sol será forte e deve chover à tarde e à noite. O risco de chuva na virada para 2020 é alto em Cuiabá, em Goiânia e Brasília. Já em Campo Grande, o calor será intenso e não tem previsão de chuva para a noite.

Norte

No Norte, as áreas de instabilidade provocarão várias pancadas de chuva com raios nos últimos dias do ano — podendo acontecer a qualquer hora do dia em todos os estados. No dia 31, deve chover forte no Pará, em Tocantins e no Amapá. A chance de chuva é pequena no sul de Roraima e não há previsão de chuva em Boa Vista para a virada do ano. Na virada, o tempo deve ser instável em Belém, Amapá e Manaus, com chuvas que podem ser fortes.