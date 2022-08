Federação instala outdoor que associa mineração à vida em Brumadinho

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) mandou instalar um outdoor na cidade de Brumadinho, interior de Minas Gerais, com uma mensagem enaltecendo a mineração na região que, há três anos, vivenciou um dos maiores desastres ambientais do país. O texto também associa a atividade à vida. A barragem da Mina Córrego do Feijão, operada pela Vale na cidade, rompeu em 25 de janeiro de 2019, provocando a morte de mais de 270 pessoas e a devastação de tudo o que havia nos arredores do município mineiro.

“O minério de ferro tá na renda dos mineiros. Emprego é indústria. Tá na vida, tá em tudo”, diz o texto reproduzido na placa, instalada logo na entrada de Brumadinho.

A iniciativa da Fiemg causou revolta não apenas de moradores de Brumadinho, obrigados a conviver com os impactos do acidente até hoje, como também de autoridades locais. Natural de Minas Gerais, o deputado federal Julio Delgado (PSB) manifestou repúdio nas redes sociais. O local onde outdoor foi instalado coincide com a região onde acontecem algumas das homenagens em memória aos mortos todo dia 25 de cada mês.

“Brumadinho se deparou com uma verdadeira afronta na porta da cidade nos últimos dias. Um outdoor que associa o minério de ferro e a indústria à vida”, escreveu o parlamentar no Twitter. “Ora, 272 pessoas morreram em Brumadinho. Outras 19 em Mariana. E quantas mais tragédias pontuais que nem ficamos sabendo? Não dá para aceitar esse tipo de insulto em um local marcado por tanta dor. Toda a minha solidariedade contra este absurdo”, completou.

Advogado que representa o espólio das vítimas da tragédia e atua como assistente de acusação no processo judicial aberto contra a mineradora Vale, Robson Pinheiro também criticou a conduta tomada pela federação. “A dependência dessa atividade não pode servir para enaltecer a atividade de mineração mediante um outdoor justamente em Brumadinho, sede do maior acidente minerário do Brasil, onde morreram 270 trabalhadores por culpa da Vale”, afirmou. “A Fiemg se equivocou. Minas precisa procurar outros caminhos além da mineração extrativista para desenvolver sua indústria e sua economia”, concluiu.

Em nota, a Fiemg se desculpou pela instalação da placa na cidade e disse que a ideia da campanha exposta no outdoor, retirado do local na terça-feira, 2, era incentivar a prática sustentável da atividade de mineração. “A Fiemg reitera o pedido de desculpas diante da placa instalada de forma indevida na região de Brumadinho com o tema da campanha de valorização da indústria extrativa mineral. A entidade reforça sua solidariedade com as vítimas do acidente ocorrido no rompimento da barragem e com suas famílias”, diz a nota. O outdoor foi encomendado pela federação e confeccionado pela Lápis Raro, uma agência de comunicação, sediada em Belo Horizonte. Procurada, a agência não quis se manifestar.

