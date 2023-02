Favorito de Tarcísio na Alesp já empregou irmão “fantasma” de Bolsonaro

O deputado estadual André do Prado (PL-SP), favorito para ser eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, com a anuência e indicação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, foi acusado em 2016 de empregar um irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro sem que ele prestasse os serviços de assessor parlamentar. Renato Antonio Bolsonaro recebia 17.000 reais por mês, mas não dava expediente da Alesp.

Na ocasião, Prado afirmou que o servidor atuava na cidade de Miracatu, onde vive até hoje, e o auxiliava nas demandas do Vale do Ribeira, em uma espécie de gabinete estendido, o que seria permitido pela Casa. No entanto, uma reportagem do SBT mostrou que Renato passava a maior parte do período de expediente em lojas de móveis de sua propriedade.

O caso foi parar no Ministério Público, que abriu uma investigação, depois arquivada. No processo do MP, o promotor Luiz Ambra Neto alegou que o fato de Renato ter sido exonerado logo depois das denúncias dificultaria as investigações e encerrou o assunto.

Depois da demissão e com a eleição de seu irmão, Renato se tornou uma espécie de “embaixador” da região onde mora em Brasília. Nos quatro anos de mandato de Jair Bolsonaro, o ex-assessor da Alesp foi o principal articulador pelo recebimento de mais de 70 milhões, oriundos da União, para a realização de obras viárias e de infraestrutura e de máquinas para a cidade.