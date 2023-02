O pedido da geração Z para o novo governo

Investir no sistema educacional e em melhores serviços de saúde pública devem ser as prioridades do novo governo para promover a recuperação econômica nos próximos dois anos, revela estudo encomendado pela Dell Technologies. O investimento nessas áreas foi citado por 64% e 57% dos jovens brasileiros entre 18 e 26 anos, respectivamente.

Para 79% dos jovens da geração Z, só será possível obter recuperação da economia se o governo direcionar os esforços para aprimorar os serviços de saúde pública. Por outro lado, apenas 22% deles afirmam ter total ou alta confiança que o governo será capaz de recuperar a economia e gerar crescimento econômico nos próximos 10 anos. Já 49% afirmam ter baixa ou nenhuma confiança – sendo o Brasil, dentre todos os 15 países consultados na pesquisa, com o maior nível de desconfiança nesse aspecto.

O estudo também buscou identificar o grau de confiança da nova geração no governo e em empresas privadas, e apenas uma pequena parcela, cerca de 10%, confiam mais nas instituições públicas do que no setor privado, contra 18% que dizem o oposto. Já 20% dizem não confiar em nenhuma delas. A maioria, 45% deles, considera que tanto o governo como as empresas devem trabalhar em conjunto e se responsabilizar mutuamente sobre suas ações.

Segundo Bruno Assaf, diretor para setor público da fabricante de fabricante de computadores Dell, o intuito do estudo foi capturar as opiniões e os sentimentos da geração Z, que terá papel importante na formação da sociedade nos próximos anos. “À medida que os jovens dessa geração amadurecem e se tornam futuros líderes, consumidores, trabalhadores e eleitores, suas opiniões serão incrivelmente relevantes, às quais os governantes precisam levar a sério se querem atender os anseios dessa parcela importante da população,” diz.

A pesquisa foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2022, em 15 países, incluindo o Brasil. O estudo contou com um total de 15.105 respondentes adultos da geração Z, entre 18 e 26 anos. No Brasil, o levantamento ouviu 1.021 pessoas.