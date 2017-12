Família desaparece em voo de ultraleve em Mato Grosso

Um avião monomotor desapareceu em Mato Grosso no sábado enquanto fazia o trajeto entre Colniza e Juara, cidade a cerca de 640km de Cuiabá. De acordo com a família, estavam na aeronave o piloto Leandro Ferreira Pascoal, de 28 anos, a mulher dele, Francieli Pascoal, e o filho do casal, de 1 ano e 7 meses.

A aeronave é um ultraleve, prefixo PUMMT, modelo Paradise P1, registrada no nome de Leandro, e só é autorizada a fazer voos particulares, sem fins comerciais. Leandro, era pecuarista e costumava visitar seus pais na cidade. Ele fazia usualmente esse trajeto, com duração de uma hora e meia, há quatro anos e nunca teve problemas. O último contato foi às 10h30 de sábado, quando o piloto informou que sobrevoava a cidade de Juruena, a 40 minutos do destino final.

A família tentou contato pelo rádio de comunicação da aeronave, depois fez buscas em pistas de fazendas da região, sem sucesso.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave SC-105 Amazonas e o helicóptero H-1H da Força Aérea Brasileira (FAB) estão engajados desde a manhã deste domingo nas operações de busca e salvamento, que se concentram nas proximidades do município de Juruena (MT). A área está sob responsabilidade do Cindacta IV, de Manaus.