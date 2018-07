Falha faz MEC prorrogar inscrições para Fies 2018 até esta terça

As inscrições para a edição do segundo semestre de 2018 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) foram prorrogadas até as 23h59 desta terça-feira (24).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a prorrogação ocorreu porque o sistema apresentou falhas e ofertou vagas que não existiam. Com isso, o MEC teve de entrar em contato com os estudantes que fizeram inscrição em cursos com vagas inexistentes para que eles refizessem o processo.

“Para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais dois dias”, diz o ministério em nota.

Para se inscrever, é necessário acessar a página do Fies na internet. Nesta etapa, são ofertadas 155 mil vagas — 50 mil delas com juro zero. Pode concorrer quem tenha feito uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação.

Até a manhã desta segunda-feira (23), 170.190 inscrições haviam sido concluídas.