Exército começa a punir militares envolvidos em roubo de metralhadoras

O Exército anunciou já ter prendido 17 militares pelo sumiço de metralhadoras no Arsenal de Guerra, em São Paulo. Segundo o Comando Militar do Sudeste, os envolvidos começaram a cumprir a cumprir pena disciplinar na última quarta-feira, 25. Os detalhes sobre o episódio e a possível nova condenação eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA.