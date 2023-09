‘A Justiça não deve entrar no jogo político’, afirma Ayres Britto

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto foi o convidado da live de Os Três Poderes desta sexta, 29. O programa comandado pelo editor Ricardo Ferraz trouxe comentários dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Marcela Rahal sobre os principais fatos da semana. A reação da ala conservadora do Congresso contra a pauta progressista do STF, tema de reportagem de capa de VEJA, é um dos principais temas em debate, além da posse de Luís Roberto Barroso na presidência da Corte. Assista:

Questionado por Robson Bonin sobre como o STF pode fazer para sair do debate político no qual foi colocado nos últimos quatro anos, Ayres Britto lembrou que “a Justiça não deve se politizar” e “não deve entrar no jogo político”. “Uma coisa é judicializar a política. Quando a política não se entende, as coisas terminam desembocando no Supremo. Isso faz parte do jogo constitucional. Outra coisa é politização da justiça”, afirmou.

“O que cabe à Justiça a partir do Supremo e, agora do ministro Barroso como presidente da Casa, é aplicar fidedignamente a Constituição. Interpretar corretamente e aplicá-la com toda lealdade. Aí ninguém vai entrar em contradição. A melhor normatividade possível, civilizada, a partir do principio da democracia, é a Constituição. Falta a outra metade do caminho, ou seja, tornar a Constituição uma realidade”, acrescentou.

A partir desta sexta-feira, com a aposentadoria oficial de Rosa Weber, o presidente Lula pode indicar uma nova pessoa para ocupar a cadeira a qualquer momento e tem sido pressionado para escolher uma mulher negra, o que também foi pedido pelo magistrado aposentado.

“Os outros dois poderes se legitimam pela voz das urnas, pela vontade popular. Nos tribunais não é assim, não há eleição popular. Os tribunais se legitimam por quatro prismas: gênero, etnia, regional e o equilíbrio profissional. Eu espero que o presidente Lula observe esses quatro critérios. A partir dos dois primeiros: uma mulher e, de preferência, uma mulher negra”, opinou Britto.

Continua após a publicidade

Ayres Britto também afirmou que o “Supremo decidiu corretamente” sobre o marco temporal e, citando a participação da cantora Maria Bethânia na posse de Barroso como presidente da Corte, lembrou que no governo Bolsonaro “nós tivemos um período de costas para a arte, de desprezo da arte”.

Em uma reação feroz à iniciativa do STF de colocar na agenda temas como aborto e drogas – e, há alguns anos, a união homoafetiva – os radicais do Congresso tentam mobilizar a extrema direita para obstruir a pauta do Supremo. Conforme mostra capa de VEJA desta semana, a tropa conservadora usa dessas importantes pautas para tirar esse grupo político das cordas e manter a influência no pós-bolsonarismo. Em um país democraticamente maduro como o Brasil, vale lembrar, é preciso que essas discussões sejam feitas de forma racional e o princípio de separação entre igreja e Estado balize as reflexões sobre esses e outros temas.

Publicidade

Siga