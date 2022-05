Ex-governador Arruda tem vitória parcial no STF, mas segue inelegível

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça anulou a condenação de dois anos e 11 meses de reclusão do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda. O governador foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF por falsidade ideológica, em função de recibos apresentados para tentar justificar o recebimento de dinheiro do operador do esquema de corrupção e delator Durval Barbosa. O ministro remeteu o processo para a Justiça Eleitoral

Em um vídeo gravado em 2006, Arruda foi filmado recebendo 50 mil reais das mãos de Durval Barbosa. O esquema de corrupção foi desvendado pela Operação Caixa de Pandora, em 2009. Depois que as imagens vieram a público, o ex-governador justificou que o dinheiro seria utilizado para a compra de panetones, que seriam distribuídos em sua base eleitoral. Mesmo com uma prova tão flagrante, o ministro André Mendonça entendeu que o caso deve ser analisado pela Justiça Eleitoral.

Mesmo com esta vitória parcial no STF, Arruda segue inelegível, por conta de outros 12 processos. Ele foi condenado por falsidade ideológica e corrupção de testemunha e é réu por corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha. Além das ações penais, Arruda foi condenado por improbidade administrativa e foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa, ficando inelegível por oito anos.

O advogado de Arruda, Paulo Emílio Catta Preta, disse a VEJA que vai apresentar novos recursos na Justiça em favor de seu cliente. O mesmo entendimento de Mendonça, na avaliação dos advogados, deverá ser estendido para os outros processos do ex-governador. “Estamos impugnando cada uma das condenações, vamos recorrer em todos os processos”, disse Catta Preta. Arruda é marido da ex-ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que lidera as pesquisas no Distrito Federal para a eleição para a única vaga no Senado. Apesar de já ter sido condenado e responder a 12 processos, Arruda ainda tem grande apoio entre eleitores de Brasília.

