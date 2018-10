Estrondo provoca tumulto no Shopping JK Iguatemi

Um barulho semelhante a uma explosão em um dos restaurantes do piso superior causou tumulto no Shopping JK Iguatemi, um dos mais sofisticados de São Paulo, no horário do almoço desta quarta-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do centro comercial, uma mangueira usada na prevenção e no combate a incêndios se soltou dentro do restaurante General Prime Burger.

Houve correria, agravada por boatos repentinos de assalto e tiros. Lojas chegaram a ser fechadas. Um grupo de cerca de quinze clientes foi orientado a descer por uma escada que atende apenas funcionários, mas teve de retornar após a descida de três andares, porque a porta estava trancada.

Abaixo, a nota oficial do shopping:

O Shopping Center JK Iguatemi esclarece que registrou um incidente na tarde desta quarta-feira (03) em uma de suas operações de alimentação. A situação foi rapidamente controlada.