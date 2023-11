Enchentes castigam população no Sul do país neste final de semana

As enchentes voltaram a castigar populações da região Sul do país neste final de semana. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os níveis das águas dos rios subiram muito após fortes chuvas e as enchentes cobriram casas em algumas cidades.

Em Santa Catarina, a cidade de Agronômica, que tem pouco mais de seis mil habitantes, ficou praticamente debaixo d’água. As imagens cedidas pela prefeitura de Agronômica mostram apenas telhados em um mar de água barrenta.

As autoridades locais estão pedindo ajuda humanitária para auxiliar a população. Mais de 200 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas na noite de sábado e estão vivendo sob abrigos fornecidos na cidade.

No Rio Grande do Sul, o nível das águas do Rio Taquari chegou a subir 28,9 metros no município de Estrela, que temais de 30 mil habitantes. A população já tinha sofrido as consequências das enchentes de setembro e agora a cidade volta a ser invadida pela água.

Em Estrela, o prefeito Elmar Schneider afirmou que a enchente deste final de semana é uma das piores da história do município, mas que houve pronta resposta da população. “Aprendemos muito com a enchente de setembro”, afirmou o prefeito. “Desta vez, as pessoas já foram se antecipando”. Mais de 500 pessoas estão abrigadas em espaços municipais em Estrela.

As enchentes em todo o Rio Grande do Sul já deixou três mortes. O óbito mais recente foi confirmado na manhã deste domingo em Vila Flores, município de 3,6 mil habitantes que fica próximo a Veranópolis.

Outro local muito afetado pelas enchentes foi o município de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Mais de 400 pessoas ficaram desabrigadas na cidade, depois que o nível das águas do rio Caí alcançou a cota de 16 metros na madrugada deste domingo, o maior nível da história. Os bombeiros resgataram mais de 1.300 pessoas.

