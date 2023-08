Empreiteiro ligado ao estado é dono de imóvel usado por irmão de Bacellar

Uma investigação que corre sob sigilo no Ministerio Público Estadual envolve o dono de uma empreiteira com contratos milionários com o governo do estado e o irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar. É derivada da Operação Rodeio, que já cumpriu três fases, e apura irregularidades em contratos da empreiteira Visão Empreendimentos e se houve recebimento de vantagem econômica a Nelson Bacellar, que, até janeiro deste ano, morava em um apartamento perto da praia de Copacabana, comprada pelo dono da construtora, Cristiano Carneiro da Silva Tinoco: uma cobertura, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. VEJA teve acesso ao registro de compra e venda do imóvel, do 5º Registro de Imóveis da Capital fluminense, em que aparece o nome comprador e o valor da compra: 720 mil reais. A data é 4 de abril de 2022.

Com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado do Rio, a empreiteira teve um contrato no valor de 4.099.000,00 milhões de reais, assinado em 7 de abril de 2021, com duração de um ano. Outro, em valor cinco vezes maior, de 20.625.160,29, data de 24 de março do ano passado. As informações foram obtidas via Lei de Acesso á Informação. O MP do Rio apura direcionamento em licitação e organização criminosa na execução de contrato da empreiteira com a prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin, no Centro-Sul Fluminense. A primeira operação ocorreu em novembro de 2022, quando a sede da empresa, em Campos dos Goytacazes, foi um dos alvos dos 21 mandados, envolvendo 23 pessoas físicas e oito pessoas jurídicas. A Visão também prestou serviços para a prefeitura de Campos, na gestão do ex-prefeito Rafael Diniz – hoje diretor de Informática da Assembléia Legislativa, presidida por Bacellar, cujo berço político é a cidade do Norte Fluminense.

A investigação está a cargo do procurador-geral de Justiça do estado, Luciano Mattos, por envolver “agente público detentor de foro por prerrogativa de função”, segundo o MP, que, em maio, informou sobre a decretação, por ordem judicial, do sigilo da operação, o que veda a divulgação por parte dos promotores, a partir de então, dos nomes dos personagens envolvidos nesta fase da investigação. No dia 10 de maio, foram expedidos e cumpridos mandados de busca e apreensão contra nove alvos, com a operação já sob sigilo As diligências, segundo o MP, envolvem pessoas denunciadas por prática de crime licitatório e de uso de documento falso. Procurados, Nelson Bacellar e o empresário Cristiano Carneiro da Silva Tinoco não retornaram.