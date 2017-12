Embraer e analfabetismo no Brasil nas manchetes de 22/12/17

Negociação entre Embraer e Boeing e analfabetismo no Brasil estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Empresas anunciaram que estudam ‘potencial combinação’, mas Michel Temer descarta venda da fabricante brasileira. Ações da fabricante brasileira subiram 22,5%. O Globo destaca que metade da população acima de 25 anos só tem ensino fundamental. Analfabetismo entre pretos e pardos é o dobro da taxa dos cidadãos brancos.



O Estado de S.Paulo

Embraer e Boeing negociam acordo; governo é obstáculo

As fabricantes de aviões Embraer e Boeing anunciaram ontem que negociam uma “potencial combinação”, sem especificar qual o tipo de negócio em estudo. O presidente Michel Temer teria dito a auxiliares que a Embraer é “inegociável”, e a preferência do governo é por uma parceria com a fabricante americana.

Folha de S.Paulo

Boeing e Embraer negociam modelo para nova parceria

A informação fez as ações da Embraer subirem 22,5% na Bolsa brasileira — em valor de mercado, o ganho chegou perto de R$ 3 bilhões. A Boeing passou a sofrer pressões depois de a rival europeia Airbus adquirir linha de jatos regionais da canadense Bombardier. A brasileira, sediada em São José dos Campos (SP), é a líder desse nicho de mercado.



Não protegi ninguém, disse reitor da UFSC à PF

O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Cancellier, que se matou após ser preso, disse à Polícia Federal que decidiu se responsabilizar por sindicância interna para acelerar a apuração de supostos desvios. A PF suspeita que ele tenha tentado interferir nas investigações — depoimentos reforçam a tese.

O Globo

País perpetua exclusão, com 11,8 milhões de analfabetos

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016, do IBGE, mostram que o país ainda tem 11,8 milhões de analfabetos, 7,2% da população de 15 anos ou mais. Entre pretos e pardos, o índice chega a 9,9%, mais que o dobro dos 4,2% na população branca. Quase 25 milhões de jovens de 14 a 29 anos não estudam.

Valor Econômico

Boeing e Embraer negociam união e governo veta a venda

Menos de dois meses depois do anúncio da aliança entre a europeia Airbus e a canadense Bombardier, as fabricantes de aviões americana Boeing e brasileira Embraer informaram ontem que estão em “tratativas” para uma potencial combinação de negócios.

Jornal do Commercio

BNDES quer liberar até R$ 3 bi para Pernambuco

Dinheiro em 2018 servirá para que pequenas, médias e grandes empresas peguem empréstimos e façam investimentos. Em 2017, montante foi de R$ 1,5 bilhão para o Estado. No Brasil, liberação deve chegar aos R$ 70 bilhões.