Em tom de campanha, Bolsonaro sobrevoa cidades afetadas pela chuva na BA

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as cidades do sul da Bahia, fortemente afetadas pela chuva, na manhã deste domingo. A bordo de um helicóptero da FAB, ele monitorou a situação nos municípios que vivenciaram as piores enchentes do últimos 35 anos. As tempestades romperam duas barragens e destruíram mais de trinta pontes. Cerca de 3 700 pessoas estão desabrigadas.

O presidente contou com a companhia dos ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, João Roma, da pasta da Cidadania, Marcelo Queiroga, da Saúde e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional.

Em conversa com prefeitos e autoridades locais, o presidente determinou a adoção de medidas emergenciais, tais como liberação do FGTS, fornecimento de água e alimentos e apoio das Forças Armadas na reconstrução de estradas.

O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou que vai liberar 5,8 milhões de reais para os municípios afetados, que já declararam estado de calamidade.

"Esses R$ 6 milhões são apenas para cinco cidades. Estamos com mais nove planos de trabalho em análise e tem 24 municípios aqui do estado da Bahia aptos a apresentarem projetos de enfrentamento e emergenciais. Então os R$ 6 milhões são apenas o início desse processo, depois ainda tem toda a parte de reconstrução", explicou o ministro Rogério Marinho.

Após o sobrevoo, o helicóptero do presidente pousou na cidade de Itamaraju, onde apoiadores o esperavam na arquibancada. A presença causou aglomeração de pessoas. O presidentes e sua comitiva não usavam máscaras. Jair Bolsonaro embarcou em uma caminhonete e deu um giro de cerca de duas horas pela região, sendo escoltado por motociclistas. O tom era de campanha eleitoral.

Depois da visita, o presidente voou à Porto Seguro, de onde retornou à Brasília.