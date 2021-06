Em novembro, reservatórios devem chegar ao menor nível em 20 anos

Responsável por 70% da energia produzida no Brasil, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste devem atingir o menor nível mensal em 20 anos em novembro. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), é possível que, no fim deste ano, os tanques alcancem apenas 10% da capacidade – hoje eles estão em 30%. Apesar do baixo volume registrado atualmente, resultado do recorde da falta de chuva dos últimos 90 anos, não há risco de apagão.

O levantamento da ONS, divulgado pelo G1, garante o fornecimento de energia para este e o próximo ano, caso o período chuvoso seja suficiente para amenizar o problema. Entre as ações adotadas pelo governo e as agências reguladoras, estão o uso de usinas termelétricas, a edição do decreto que regulamenta os leilões de contratação de instalações “reservas” e até a importação de energia de países vizinhos como Argentina e Uruguai.

Desde o início de junho, entrou em vigor a bandeira vermelha na conta de luz, a mais cara do sistema, que corresponde a cobrança adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumido.

No fim do último governo Fernando Henrique Cardoso, entre julho de 2001 e fevereiro de 2002, a crise hídrica provocou a interrupção do fornecimento e distribuição de energia elétrica no país.