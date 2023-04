Em MG, protestos contra votação de aumento de 300% no salário de Zema

Previsto para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na tarde desta terça-feira, 04, o Projeto de Lei que prevê aumento de 300% do sealário do governador Romeu Zema (Novo) e de seus secretários se torna alvo de protestos. Representantes sindicais estão reunidos na Assembleia mineira, contra o que chamam de “arbitrariedades do governo Zema”.

A votação desta terça é em primeiro turno. A argumentação do governo que apresentou o projeto é de que esta seria uma forma de manter profissionais “competentes” as secretarias do estado. A gestão sustenta que não há reajuste salarial depois de 15 anos. A previsão de aumento para o governador é de 10 500 reais para 37 589,96 reais em abril. Em fevereiro de 2025, a previsão é que chegue a 41 845 reais.