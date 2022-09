Duzentos anos depois, diferenças entre Portugal e Brasil se intensificam

Para os brasileiros, Portugal representa uma oportunidade de melhorar de vida. Já o Brasil, para os portugueses, é um bom destino turístico. As constatações fazem parte de um levantamento sobre o bicentenário da Independência, encomendado pelo Fórum de Integração Brasil Europa e realizada pelo Ipespe e pela Pitagórica, dois institutos de pesquisa, um de cada país.

A sondagem ouviu 800 pessoas no Brasil e em Portugal. Sessenta e um por cento dos brasileiros identificaram Portugal como um país onde se pode buscar uma vida melhor e 53% dos portugueses enxergaram o Brasil como um bom lugar para passar as férias.

O sentimento de “irmandade” entre as duas nações também é bastante díspar: 32% dos habitantes de Portugal veem o Brasil como um “país irmão”, ao passo que a recíproca é verdadeira apenas para 10% dos brasileiros. As diferenças se tornam ainda mais acentuadas quando se leva em consideração o passado colonial. A escravidão de negros e indígenas são apontadas como causas diretas do racismo e da violência presente nos dias atuais por 75% dos brasileiros. Já entre os portugueses o número cai para 58%, sendo que outros 33% consideram que esses temas ficaram no passado.

O momento econômico das duas nações também evidencia diferenças: 84% dos brasileiros acreditam que a antiga metrópole é um bom lugar para se viver, mas apenas 12% dos portugueses pensam o mesmo quanto ao Brasil. Outros 21% dos lusitanos acham que o fato de a comunidade brasileira ser a maior entre os imigrantes que vivem em Portugal é bom para os brasileiros, mas ruim para os portugueses. Sessenta e quatro por cento acreditam ser bons para ambos os povos. Entre os brasileiros, esse contingente é de 73%.