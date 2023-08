Domínio Rio-SP no STJ pode aumentar com indicações de novos ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de escolher, nos próximos dias, três novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo dois provenientes da Justiça Estadual e um da Ordem dos Advogados do Brasil. As vagas foram abertas após as aposentadorias dos ministros Felix Fischer e Jorge Mussi e com a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Na última quarta-feira 23, o Pleno do STJ apresentou as duas listas para preencher as vagas. Para as reservadas aos tribunais de Justiça, foram escolhidos os desembargadores estaduais Carlos Vieira Von Adamek (TJ-SP), José Afrânio Vilela (TJ-MG), Elton Leme (TJ-RJ) e Teodoro Santos (TJ-CE). Já para a cadeira da advocacia, o tribunal selecionou Luiz Cláudio Allemand, Otávio Rodrigues e Daniela Teixeira.

Atualmente, o STJ, que é composto ao todo por 33 ministros, conta com 24 homens e seis mulheres. Na divisão entre os estados, São Paulo lidera com seis magistrados, seguido por Rio de Janeiro, com cinco, Minas Gerais, com quatro, Pernambuco, com três, Paraná, com dois, e Paraíba, Maranhão, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com um cada.

Desta forma, o amplo domínio de ministros paulistas ou fluminenses na corte pode aumentar a depender de quem o presidente da República escolher. Dos candidatos às vagas da Justiça Estadual, Carlos Adamek, de São Paulo, tem o apoio do ministro do STF Dias Toffoli, enquanto Elton Leme, do Rio, foi ‘apadrinhado’ pelo também ministro do STF Luiz Fux.

A votação, feita pelos atuais trinta integrantes do STJ, que culminou na lista final com os quatro nomes que agora concorrem às cadeiras dos tribunais, ainda deixou os petistas Jaques Wagner e Rui Costa (ministro-chefe da Casa Civil) chateados. Isso porque o candidato deles, oriundo do TJ da Bahia, nem chegou perto dos primeiros colocados.