Documentos revelam que dinheiro público financia MST em Alagoas

A CPI do MST está neste momento fazendo uma diligência em Alagoas. Lá, os parlamentares recolheram documentos revelando que os sem-terra que participaram de manifestações no Estado foram financiados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iterra-AL). Há contratos, notas fiscais e até pareceres jurídicos mostrando que o governo alagoano pagou ônibus, lonas e cestas básicas para subsidiar protestos.

Os documentos mostram a relação dos movimentos com o Estado entre 2017 e 2020. A maior parte é de 2018. Uma das notas fiscais, no valor de 2.799 reais, comprova o aluguel de dois ônibus para transportar famílias que estavam participando de manifestações na Praça Sinimbu, em Maceió, em abril de 2018. O dinheiro foi liberado pelo Iterra, para movimentos que invadiram o Incra.

Outra nota fiscal revela que o Iterra em Alagoas pagou 19,9 mil reais para comprar lonas destinadas às famílias que estavam acampadas na Praça dos Martírios, em Maceió, em abril de 2018. Há outra nota fiscal, de 8,3 mil reais, de compra de cestas básicas para os manifestantes que acamparam na Usina Laginha e Usina Guaxuma, em municípios de Alagoas.

O então diretor-superintendente do Iterra-AL, Jaime Messias Silva, disse a VEJA que não vai se pronunciar sobre os fatos. Os parlamentares da CPI que estão fazendo as diligências em Alagoas estão cruzando as informações para checar denúncias de pagamentos direcionados para empresas específicas do Iterra-AL no Estado. A CPI recebeu informações de que foram pagos 5,6 milhões de reais para empresas de ônibus entre 2015 a 2023.

