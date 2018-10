Dirigente do Sesc/Senac-RJ indica aos funcionários voto em Bolsonaro

Administrador do Sesc e do Senac do Rio de Janeiro, Luiz Gastão Bittencourt da Silva mandou para os funcionários das duas instituições carta em indica o voto em Jair Bolsonaro (PSL). No texto, enviado pelo sistema de intranet, Silva diz aos destinatários para que votem “com o Brasil, com a família e com Deus acima de tudo”. Segundo ele, “é hora de decidir qual modelo almejamos, sem nos importar no que isso pode significar para nossa individualidade”.

Também vice-presidente administrativo da Confederação Nacional do Comércio, Silva afirma não temer a possibilidade de o economista Paulo Guedes, ministro da Fazenda num eventual governo Bolsonaro, “mexer ou mesmo acabar com as contribuições do Sistema S”. Formado por nove entidades de direito privado como Sesc e o Senac, o Sistema S é financiado por contribuições empresariais sobre a folha de pagamento de empresas. As verbas são repassadas pelo governo – no ano passado, esse valor chegou a16,4 bilhões.