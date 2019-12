Diretor do Hospital Badim é ouvido em CPI dos Incêndios na Alerj

Três meses depois do incêndio que matou 19 pessoas e deixou outras três feridas no Hospital Badim, a CPl dos Incêndios, instaurada para apurar as causas dos recentes episódios no estado pela Alerj, ouve nesta sexta (6) representantes da instituição de saúde, parentes das vítimas e integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Diretor da unidade, Fabio Santoro era aguardado desde às 13h, mas não compareceu. O prazo, então, foi alterado para 14h. Uma viatura chegou a ser enviada no encalço de Santoro, mas para evitar que ele fosse conduzido coercitivamente, seu advogado informou que ele iria por conta própria ao Palácio Tiradentes.

A expectativa dos deputados do PSL Alexandre Knoploch e Rodrigo Amorim, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, é que audiência pública aprofunde o debate sobre as circunstancias do acidente e averigue se as famílias e vítimas receberam o tratamento adequado. “Além disso, faremos também fiscalizações externas de forma sigilosa”, informou Knoploch.