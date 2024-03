‘Dia histórico para a democracia’, diz família de Marielle Franco

A família de Marielle Franco se manifestou neste domingo, 24, após três prisões preventivas que apontam os mandantes do caso e que houve intervenções na investigação, pela Polícia Civil do Rio. Em nota, Marinete, mãe da ex-vereadora, a ministra Anielle Franco, irmã, Antônio Neto, pai, e a filha dela, Luyara, ressaltam a importância dos avanços no caso, o que classificam como um “dia histórico para a democracia brasileira”. Mas ressaltam que “até o momento ninguém foi efetivamente responsabilizado por esse crime, entre os apontados como executores e mandantes”.

“Todas as prisões são preventivas e ainda há muita coisa a ser investigada e elucidada, principalmente sobre o esclarecimento das motivações de um crime tão cruel como esse. Mas, os esforços coordenados das autoridades são uma centelha de esperança para nós familiares”, diz trecho do texto.

Na manhã deste domingo, foram presos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão e seu irmão, Chiquinho Brazão (Republicanos), deputado federal pelo Rio, apontados como mandantes do assassinato; e delegado e chefe da Polícia Civil na época do assassinato, Rivaldo Barbosa, suspeito de interferir nas investigações de modo a atrapalhar a elucidação do caso. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão contra outros membros da corporação.

“É importante não perdermos de vista que até o momento ninguém foi efetivamente responsabilizado por esse crime, entre os apontados como executores e mandantes. Todas as prisões são preventivas e ainda há muita coisa a ser investigada e elucidada, principalmente sobre o esclarecimento das motivações de um crime tão cruel como esse. Mas, os esforços coordenados das autoridades são uma centelha de esperança para nós familiares”, diz a nota.

Em vídeo divulgado pela família, ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também criticou as obstruções feitas por membros do poder público à resolução do caso. “As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população estavam acobertando um crime como esse”, disse.

Neste dia de dor e esperança, nossa família segue lutando por justiça. Nada trará nossa Mari de volta, mas estamos a um passo mais perto das respostas que tanto almejamos. — Anielle Franco (@aniellefranco) March 24, 2024

