Deslizamento de terra deixa 4 mortos em Campos do Jordão (SP)

Uma casa onde estavam avó e dois netos foi soterrada por um deslizamento de terra causado por fortes chuvas na sexta, 13, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A Defesa Civil está realizando vistorias emergenciais para dimensionar o tamanho do impacto do deslizamento. Os bairros Vila Paulista e Vila Britânia foram os mais afetados. O Corpo de Bombeiros socorreu onze pessoas ao Pronto Socorro Municipal, sendo que quatro morreram. As vítimas são: um menino de 1 ano e 11 meses (pai e mãe da vítima foram socorridos e estão em observação) e uma senhora de 51 anos e seus netos, de 13 e 5 anos).

Deslizamento em Campos do Jordão: onze pessoas foram socorridas Deslizamento em Campos do Jordão: onze pessoas foram socorridas

A Defesa Civil e os bombeiros continuam os trabalhos. Os locais atingidos estão isolados. A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial de três dias e cancelou todas as atividades natalinas do fim de semana devido ao incidente. A cidade recebe muitos turistas nesta época do ano para apreciar a decoração de Natal.

O governador paulista João Doria definiu o episódio como ‘triste tragédia’ e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. “Momento de profunda dor para seus familiares, amigos e para a população de Campos do Jordão”, publicou ele em suas redes sociais.