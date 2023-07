Desabamento de prédio em Recife mata 14 pessoas; buscas são encerradas

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por sobreviventes após o desabamento de um prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife, na última sexta-feira, 7. Os trabalhos duraram mais de 24 horas. A tragédia matou 14 pessoas. As três últimas vítimas localizadas eram uma mãe e dois filhos. Outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais na região. O edifício de três andares que veio abaixo fazia parte do Conjunto Beira-Mar e tinha 16 apartamentos. Em cada pavimento, havia quatro apartamentos.

O incidente também danificou outros oito apartamentos de um bloco ao lado. O prédio estava em uma lista de 100 edifícios na cidade que corriam risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil, a construção estava condenada desde 2010, pelo menos. Os riscos envolvendo o local fizeram com que o prédio fosse esvaziado, mas, segundo a prefeitura, o imóvel foi “reocupado por grupos de sem-teto”. As buscas foram encerradas por volta das 17h deste sábado, 8.

Popularizada nos anos 1970, os prédios do tipo “caixão”, como era o caso, são edificações em que as próprias paredes sustentam a estrutura, sem que seja usadas vigas ou pilares para sua sustentação. Diante da estrutura fragilizada, diversos edifícios do tipo ruíram nos últimos anos. Em 2005, esse tipo de construção foi proibido no Grande Recife. Segundo um mapeamento feito pelo Instituto de Tecnologia do Pernambuco (Itep), há cerca de 5,3 mil prédios do tipo construídos na região, sendo que cerca de mil foram classificados pelo levantamento como risco “alto” de caírem e 260 como risco “muito alto”.