Deputado estadual do Rio é denunciado por prática de ‘rachadinha’

O deputado estadual Luiz Marcos de Oliveira Muiler (União Brasil) foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de montar um esquema de “rachadinha” em seu gabinete e desviar 902 mil reais. Ele pode responder pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

Na denúncia apresentada pelo procurador-geral de Justiça em exercício, Antonio José Campos Moreira, o político é taxado como responsável pelo desvio de parte dos salários dos assessores lotados em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).

A investigação encontrou indícios do envolvimento de mais 12 pessoas – entre operadores, funcionários fantasmas e “laranjas” – em sua estratégia de enriquecimento ilícito. “Entre as diversas despesas pessoais do deputado pagos pelos integrantes do esquema, estão mensalidades escolares dos filhos do parlamentar, o consórcio de veículo automotor, o pagamento do condomínio e o financiamento de imóveis”, descreve o documento.

Além da condenação pelos crimes praticados, o MPRJ requereu ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça a proibição de exercício de qualquer função pública de Muiler. Também foi solicitado o sequestro cautelar de 13 imóveis e de bens no valor de R$ 902 mil dos denunciados.