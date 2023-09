Delação de Mauro Cid é homologada pelo Supremo

A delação de Mauro Cid foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado, 9. Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid também ficará em liberdade provisória, de acordo com decisão do ministro Alexandre de Moraes. A intenção de delatar foi dada com exclusividade por VEJA. Ele deve deixar a prisão ainda neste sábado e usará tornozeleira eletrônica.

Na tarde da última sexta, 8, a Polícia Federal já havia se manifestado em favor da delação. O ex-ajudante de ordens deverá dar detalhes do caso das joias recebidas por Bolsonaro e por sua esposa, Michelle, da Arábia Saudita, sobre o 8 de janeiro ainda sobre o cartão de vacina do ex-presidente.

Há temor entre os aliados de Bolsonaro em torno da delação. Ele foi ajudante de ordens do então presidente durante os quatro anos de mandato. Está preso desde o dia 3 de maio, depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal que investiga a inclusão de dados de vacinação conta Covid falsos no sistema do Ministério da Saúde. No Exército por mais de vinte anos, o tenente-coronel era uma espécie de “faz tudo” de Bolsonaro.

Em sua decisão, Moraes determina que Cid seja afastado de suas funções. Perderá também o passaporte e o porte de armas.

VEJA tentou contato com a defesa de Cid, mas ainda não obteve retorno.